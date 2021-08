Le Havre Cathédrale Notre-Dame Le Havre, Seine-Maritime Conférence sur les coulisses du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame Cathédrale Notre-Dame Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

le samedi 18 septembre à 11:00

Par Perrine Leclerc, architecte du patrimoine et responsable de la maîtrise d’œuvre, et Alexandra Enache, chargée d’opérations aux Ateliers Enache, spécialisés dans la sculpture des monuments historiques.

Réservation conseillée

Après plusieurs mois de minutieuses restaurations, le plus ancien édifice havrais révèle toute la majesté de son architecture et la finesse de ses décors. Cathédrale Notre-Dame 44 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre Saint-François Seine-Maritime

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00

