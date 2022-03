Conférence sur les conduites à risques et addictives chez les jeunes Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde EUR 6 6 Conférence du Docteur Philippe CASTERA,

Il nous parlera des “Conduites à risques et addictives chez les jeunes. Que nous disent-elles ?”

Philippe CASTERA est médecin généraliste, homéopathe acupuncteur et addictologue, ancien professeur associé de médecine générale.

Il est actuellement responsable médical général de la « Coordination Régionale Addictions de Nouvelle-Aquitaine » (COREADD-NA) et Vice-Président de la Société Française d’alcoologie.

+33 6 64 69 77 78

Médiathèque Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains

