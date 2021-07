Conférence « Sur les chemins pyrénéens de l’art roman » Ancienne abbaye de Bonnefont, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Proupiary.

Conférence « Sur les chemins pyrénéens de l’art roman »

Ancienne abbaye de Bonnefont, le samedi 18 septembre à 14:30

Robert Pujol, vice-président de la Société des Études du Comminges, nous convie à un voyage initiatique dans les Pyrénées centrales, celles où les sommets sont les plus hauts, à la frontière de la France et de l’Espagne. Dans ces montagnes que les pyrénéens ont défrichées depuis les temps préhistoriques, l’altitude élevée des voies de communication d’une vallée à l’autre ne fut jamais un obstacle majeur. De tout temps, ces territoires soumis à de multiples influences ont été à la fois des lieux des passages et de rassemblement. Notamment au Moyen Âge, où se multiplièrent les chemins et les lieux de pèlerinage, où les réseaux transfrontaliers se structurèrent, favorisant la circulation des biens et des idées. Dans ces trois territoires des Pyrénées centrales, le Comminges, le Couserans et le Val d’Aran, les foyers artistiques tissèrent des liens privilégiés et contribuèrent à leur manière à l’éclosion et à l’épanouissement de l’art roman qui embrassa toute l’Europe médiévale. Les pouvoirs politique et religieux atteignirent leur apogée avec de grands comtes et de prestigieux évêques faisant du puissant diocèse de Comminges, auquel, pendant longtemps, ont appartenu le Val d’Aran et celui du Couserans, de hauts lieux de la culture occitane. De ce brillant passé, il reste une identité forte et un riche héritage que les hommes de ce pays ont su préserver. Ces « chemins de l’art roman » vous conduiront des monuments les plus prestigieux aux églises les plus modestes cachées dans les replis profonds des vallées ou se détachant sur les décors grandioses et sauvages des hauts sommets.

Robert Pujol, vice-président de la Société des Études du Comminges, paratgera sa passion pour les trésors romans des Pyrénées centrales.

Ancienne abbaye de Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00