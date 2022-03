Conférence sur “Les chauve-souris” Lorentzen, 22 septembre 2022, Lorentzen.

Conférence sur “Les chauve-souris” Lorentzen

2022-09-22 20:00:00 – 2022-09-22 22:00:00

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen

Vous souhaitez en apprendre plus sur ces discrètes acrobates volantes méconnues et souvent mal aimées? Venez découvrir quelques espèces, leurs divers comportements et milieux de vie, et pourquoi elles sont menacées.

Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 55, réservé aux adultes, animé par un animateur du Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace.

+33 3 88 00 55 55

