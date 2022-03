Conférence sur les bienfaits des écrans pour les enfants avec Émilie Bocher Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou, le samedi 26 mars à 14:00

Comment bien utiliser un temps d’écran pour mon enfant et en faire quelque chose de positif ? Un temps d’échange avec parents et professionnels sur les écrans, cette fois sans en évoquer les dangers. Il s’agit ici d’aborder les moyens que l’on a de rendre les écrans source d’échanges et de langage. L’idée est de déconstruire l’idée selon laquelle tout écran est à bannir et de déculpabiliser les parents par rapport à cela.

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou 12 rue de chateaugiron nouvoitou Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine

