L'Accent de Montrabé, le lundi 11 octobre à 14:30

Animé par l’association Siel Bleu. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Présentation des bienfaits de l’activité physique adaptée et présentation des 32 ateliers, qui auront lieu tous les lundi à partir de novembre 2021. 32 séances collectives d’1h30 – Séance 1 : Evaluation de la condition physique (initiale) – Séance 2 à 10 : l’automne : sur le thème « renforcement musculaire », conserver son autonomie à l’approche de la période hivernale – Séance 11 et 20 : l’hiver : sur le thème « jeux collectifs » , favoriser le lien social, l’entraide, la solidarité – Séance 21 à 27 : le printemps sur le thème «rando nnées santé », profiter de l’arrivée des beaux jours en pratiquant une activité en extérieur – Séance 28 : Evaluation de la condition physique (fin ale) – Séances 29 à 32 : l’été sur le thème « relaxation et souplesse », lutter contre la chaleur, recommandations sur les bonnes pratiques durant la période estivale “Les 4 saisons de l’Activité Physique Adaptée” L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

