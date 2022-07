Conférence sur les beautés de la poésie chinoise Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Conférence sur les beautés de la poésie chinoise Marcigny, 18 août 2022, Marcigny. Conférence sur les beautés de la poésie chinoise

Rue des Dames Salle Paul Jeunet Marcigny Saône-et-Loire Salle Paul Jeunet Rue des Dames

2022-08-18 20:30:00 – 2022-08-18 22:00:00

Salle Paul Jeunet Rue des Dames

Marcigny

Saône-et-Loire 0 0 EUR Découvrez les beautés de la poésie chinoise présentées par Jean-Rémy Bure. Les thèmes poétiques chinois sont liés au sentimental, au social et à l’évocation de la nature tout en évitant de heurter, par l’exclusion de violence. Les poètes chinois peuvent être aussi marqués par l’humanisme et le réalisme confucéen, mettant en relief les catégories sociales de leur temps : paysans, militaires, artisans, notamment. Les poèmes présentés ici alterneront avec des peintures qui illustreront leurs thèmes. Poètes et poétesses de chaque époque viendront sur scène pour dire leurs œuvres les plus emblématiques. amisdesartsdemarcigny@gmail.com https://tour-du-moulin.fr/ Découvrez les beautés de la poésie chinoise présentées par Jean-Rémy Bure. Les thèmes poétiques chinois sont liés au sentimental, au social et à l’évocation de la nature tout en évitant de heurter, par l’exclusion de violence. Les poètes chinois peuvent être aussi marqués par l’humanisme et le réalisme confucéen, mettant en relief les catégories sociales de leur temps : paysans, militaires, artisans, notamment. Les poèmes présentés ici alterneront avec des peintures qui illustreront leurs thèmes. Poètes et poétesses de chaque époque viendront sur scène pour dire leurs œuvres les plus emblématiques. Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Marcigny Saône-et-Loire Salle Paul Jeunet Rue des Dames Ville Marcigny lieuville Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny Departement Saône-et-Loire

Marcigny Marcigny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcigny/

Conférence sur les beautés de la poésie chinoise Marcigny 2022-08-18 was last modified: by Conférence sur les beautés de la poésie chinoise Marcigny Marcigny 18 août 2022 Rue des Dames Salle Paul Jeunet Marcigny Saône-et-Loire

Marcigny Saône-et-Loire