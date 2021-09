Conférence sur les attentats du 11 septembre 2001, 20 ans après Caen, 11 septembre 2021, Caen.

Conférence sur les attentats du 11 septembre 2001, 20 ans après 2021-09-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-11 18:00:00 18:00:00 Hotel de ville Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen Calvados

Après-midi de témoignages et d’échanges proposé à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, et de l’exposition dédiée à l’hôtel de ville.

La Ville de Caen organise une rencontre en présence de Romain Clergeat, directeur adjoint à la rédaction de Paris-Match, Julia Frey, citoyenne américaine, professeure émérite de lettres françaises (Université du Colorado, USA), auteur du témoignage Balcony View, Living at Ground Zero After 9/11, tous deux témoins de l’effondrement des tours du World Trade Center, et Francis Eustache, directeur de l’unité de recherche en neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine à l’Inserm, codirigeant de l’étude Remember sur les attentats du 13 novembre 2015.

Ces regards croisés permettront de mieux appréhender l’impact des chocs traumatiques des attentats et de tenter de déchiffrer les mécanismes de la mémoire individuelle et collective.

Inscription indispensable sur www.weezevent.com.

Maintien des gestes barrières et port du masque obligatoire.

Accès à l’événement sur présentation d’un pass sanitaire papier ou via l’application “TousAntiCovid”.

Après-midi de témoignages et d’échanges proposé à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, et de l’exposition dédiée à l’hôtel de ville.

La Ville de Caen organise une rencontre en présence de Romain…

https://caen.fr/evenement/11-septembre-le-jour-du-chaos

Après-midi de témoignages et d’échanges proposé à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, et de l’exposition dédiée à l’hôtel de ville.

La Ville de Caen organise une rencontre en présence de Romain Clergeat, directeur adjoint à la rédaction de Paris-Match, Julia Frey, citoyenne américaine, professeure émérite de lettres françaises (Université du Colorado, USA), auteur du témoignage Balcony View, Living at Ground Zero After 9/11, tous deux témoins de l’effondrement des tours du World Trade Center, et Francis Eustache, directeur de l’unité de recherche en neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine à l’Inserm, codirigeant de l’étude Remember sur les attentats du 13 novembre 2015.

Ces regards croisés permettront de mieux appréhender l’impact des chocs traumatiques des attentats et de tenter de déchiffrer les mécanismes de la mémoire individuelle et collective.

Inscription indispensable sur www.weezevent.com.

Maintien des gestes barrières et port du masque obligatoire.

Accès à l’événement sur présentation d’un pass sanitaire papier ou via l’application “TousAntiCovid”.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par