**Le jeudi 14 octobre 2021 à partir de 20H au Ciné 7 des 7 mares à Elancourt, le LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina organise une soirée conférence au profit du reboisement de nos forêts.** La soirée débutera par la projection du film « L’intelligence des arbres » ou comment les arbres communiquent et prennent soin les uns des autres, suivi d’un débat sur « le rôle de l’ONF, ses actions » animé par Mr Michel BEAL directeur interdépartemental de l’ONF. Plus d’information sur [le site du Lions Club Aqualina](https://www.lions-elancourt.org/events/conference-sur-les-arbres/)

Billetterie sur place – 5.50€

