2023-03-07 14:30:00 – 2023-03-07 16:30:00

Finistere Approche de quatre étonnantes et détonantes voyageuses qui ont noms Isabelle Eberhardt, Alexandre David-Néel, Ella Maillard et Odette du Pulgaudeau.

A travers leurs écrits il s’agira de dessiner les parcours de femmes hors du commun. +33 2 98 66 02 51 Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch

