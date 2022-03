CONFÉRENCE SUR LES ALLERGIES PRINTANIÈRES ET LA NATUROPATHIE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

CONFÉRENCE SUR LES ALLERGIES PRINTANIÈRES ET LA NATUROPATHIE Cattenom, 1 avril 2022, Cattenom. CONFÉRENCE SUR LES ALLERGIES PRINTANIÈRES ET LA NATUROPATHIE Médiathèque – Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

2022-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-01 21:00:00 21:00:00 Médiathèque – Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux

Cattenom Moselle Démangeaisons, éternuements, difficulté à respirer, toux, tous ces troubles peuvent devenir rapidement insupportable au quotidien et provoquer irritabilité, fatigue et maux de têtes. Des moyens naturels existent pour éviter ces contraintes à l’arrivée du printemps…

Des conseils, des recettes, des astuces au quotidien pour prévenir et soulager vos allergies printanières sont au programme de cette conférence par Sarah Sour, Naturopathe spécialisée en diététique. Médiathèque – Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Médiathèque - Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Ville Cattenom lieuville Médiathèque - Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom/

CONFÉRENCE SUR LES ALLERGIES PRINTANIÈRES ET LA NATUROPATHIE Cattenom 2022-04-01 was last modified: by CONFÉRENCE SUR LES ALLERGIES PRINTANIÈRES ET LA NATUROPATHIE Cattenom Cattenom 1 avril 2022 Cattenom Moselle

Cattenom Moselle