Conférence sur les albums Cultes ! Daft Punk « Random Access Memories » (2013)
12 janvier 2023
Médiathèque Pierre de Coubertin – Montrapon
Besançon

Doubs EUR 0 0 Conférence sur LE groupe qui à révolutionner la musique électronique : les Daft Punk ! Révélés à la faveur du courant french touch, les deux anciens musiciens du groupe Darlin’, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, inventaient avec Daft Punk une electro française décomplexée et fédératrice. En seulement quatre albums, le groupe a relevé un pari insensé : imposer une formation française à l’échelle mondiale. Naturellement, Random Access Memories restera dans les mémoires comme le chant du cygne d’un groupe qui révolutionna la musique electronique. L’album restera également à l’esprit pour son impressionnant casting qui regroupait Julian Casablancas, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder et quelques autres. Albums Cultes ! Daft Punk « Random Access Memories » (2013) Médiathèque Pierre de Coubertin – Montrapon 1 Place Pierre de Coubertin Besançon

