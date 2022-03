CONFÉRENCE SUR LES 150 ANS DU SIÈGE DE MONTMÉDY (1870) Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

CONFÉRENCE SUR LES 150 ANS DU SIÈGE DE MONTMÉDY (1870)
Citadelle – Ville haute 2 Rue de l'Hôtel de Ville Montmédy

2022-10-01 14:30:00 – 16:30:00

Montmédy Meuse Découverte annuelle des fortifications – Conférence sur les 150 ans du siège de Montmédy (1870)

Samedi 1er octobre à 14h30

Par : Mickaël Mathieu, docteur en histoire contemporaine

Lieu : église

Durée : 2h

Gratuit

Tout public

Renseignements et réservation au 03 29 80 15 90 Citadelle – Ville haute 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy

