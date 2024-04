Conférence sur Léon Pales au musée Rue du Musée Les Eyzies, vendredi 19 avril 2024.

Conférence sur Léon Pales au musée Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

LÉON PALES À LA CROISÉE DES PISTES ARCHIVES, EMPREINTES ET MONDE SOUTERRAIN

Formé aux sciences préhistoriques et à la médecine militaire, Léon Pales occupe une place

importante dans l’histoire de la Préhistoire du XXeme siècle.

importante dans l’histoire de la Préhistoire du XXeme siècle. Cette conférence à trois voix sera

l’occasion d’évoquer du point de vue de l’histoire des sciences, les travaux de Léon Pales, leur place

dans l’histoire de la Préhistoire, les liens qu’il a pu entretenir avec nombre de préhistoriens qui

étaient ses contemporains. Un focus particulier sera ainsi donné à l’importance de ses travaux pour une discipline, l’ichnologie, qu’il a largement contribué à créer notamment dans le domaine des grottes ornées. Réservation obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19

Rue du Musée Musée National de Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

