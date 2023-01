Conférence sur Léon Monet Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférence sur Léon Monet Bibliothèque André Malraux, 13 avril 2023, Paris. Le jeudi 13 avril 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles. A l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée au musée du Luxembourg, la bibliothèque André Malraux vous propose une conférence sur Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur. A la fois chimiste en couleurs, industriel rouennais et collectionneur, Léon Monet joua un rôle décisif dans la carrière de son frère Claude. En 1872, au moment où celui-ci, de retour au Havre, peint Impression, soleil levant, Léon fonde la Société industrielle de Rouen et décide d’apporter un soutien actif à son frère et ses amis impressionnistes. Ce sont les prémices de la constitution d’une remarquable collection d’art moderne. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact :

Claude Monet (1840-1926), Portrait de Léon Monet (détail), 1874 © Collection particulière

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque André Malraux Adresse 112 rue de Rennes Ville Paris lieuville Bibliothèque André Malraux Paris Departement Paris

Bibliothèque André Malraux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence sur Léon Monet Bibliothèque André Malraux 2023-04-13 was last modified: by Conférence sur Léon Monet Bibliothèque André Malraux Bibliothèque André Malraux 13 avril 2023 Bibliothèque André Malraux Paris Paris

Paris Paris