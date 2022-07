Conférence sur l’endométriose à Domme Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

2022-07-07 20:00:00 – 2022-07-07 Domme

Dordogne Domme L’endométriose touche 10% des femmes! Il est temps d’en parler.

Conférence sur l’endométriose avec l’intervention du Dr Franck Leonard, gynécologue, le jeudi 07 Juillet à 20h00 à la salle des fêtes de Domme.

