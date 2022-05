Conférence sur l’église Saint-Jean-le-Thomas, 17 juin 2022, Saint-Jean-le-Thomas.

Conférence sur l’église Saint-Jean-le-Thomas

2022-06-17 – 2022-06-17

Saint-Jean-le-Thomas Manche

L’église Saint-Jean-Baptiste, la (l’une des) plus ancienne(s) du département de la Manche a-t-elle livré tous ses secrets lors de sa récente restauration ?

Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, Monsieur Jean-Baptiste VINCENT archéologue, organise une conférence grand public afin de présenter les études menées sur l’église St Jean-Baptiste.

Lors des travaux éffectués vers 1965, il avait été émis l’hypothèse selon laquelle la construction du choeur de l’église (partie la plus ancienne) remonterait au moins à l’époque carolingienne et serait contemporaine à celle de Notre Dame sous Terre au Mont-Saint-Michel. Les découvertes et études récentes remettent en question cette datation.

Jean-Baptiste Vincent, archéologue spécialiste des époques médiévales, est titulaire d’une thèse sur “les abbayes cisterciennes de Normandie” (XII ème – XIV ème siècles).

