Conférence sur l'écrivain Saint-Exupéry par Jean-Christophe PIFFAUT 2021-09-11 19:00:00 – 2021-10-14 20:30:00 Librairie des Vents de Terre, 16 rue Traversière

Sur réservation : librairieventsdeterre@orange.fr ou 03.84.33.70.23.

Conférence proposée par la Librairie Vents de Terre

Conférence proposée par la Librairie Vents de Terre

"De 1939 à 1944 Antoine de Saint-Exupéry s'engage corps et âme dans la seconde guerre mondiale. Bien qu'âgé de 39 ans, il obtient une affectation au groupe II/33 en tant que pilote d'un avion d'observation. De l'une de ses missions sur le secteur d'Arras il tisse la trame de son troisième roman, Pilote de guerre. De 1939 à 1940, c'est cet engagement sans limite que décrit Jean Christophe Piffaut. Réalisateur de films documentaires pour Arte et France Télévision, Jean Christophe Piffaut est aujourd'hui directeur du musée de la Lunette de Morez."

Conférence proposée par la Librairie Vents de Terre

“De 1939 à 1944 Antoine de Saint-Exupéry s’engage corps et âme dans la seconde guerre mondiale. Bien qu’âgé de 39 ans, il obtient une affectation au groupe II/33 en tant que pilote d’un avion d’observation. De l’une de ses missions sur le secteur d’Arras il tisse la trame de son troisième roman, Pilote de guerre. De 1939 à 1940, c’est cet engagement sans limite que décrit Jean Christophe Piffaut. Réalisateur de films documentaires pour Arte et France Télévision, Jean Christophe Piffaut est aujourd’hui directeur du musée de la Lunette de Morez.” dernière mise à jour : 2021-08-25 par

