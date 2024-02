Conférence sur l’école d’autrefois Salle Polyvalente Sainte-Colombe-en-Bruilhois, vendredi 8 mars 2024.

Conférence sur l’école d’autrefois Salle Polyvalente Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Evocation d’une salle de classe, avec Héléne Piguet, ancienne institutrice, exposition d’objet et de documents scolaires, souvenirs et anecdotes d’anciens élèves de la commune.

Evocation d’une salle de classe, avec Héléne Piguet, ancienne institutrice, exposition d’objet et de documents scolaires, souvenirs et anecdotes d’anciens élèves de la commune. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Salle Polyvalente 5 rue des Faïenciers

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence sur l’école d’autrefois Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Destination Agen