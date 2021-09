Vichy Chalet des Roses Allier, Vichy Conférence sur l’eau thérapeutique de Vichy et l’UNESCO au Chalet des Roses Chalet des Roses Vichy Catégories d’évènement: Allier

Au sein du Chalet des Roses, Conférence sur l’eau thérapeutique de Vichy et son entrée au Patrimoine de l’Unesco animée par Yves-Jean BIGNON, Maire Adjoint délégué au thermalisme de Vichy.

gratuit, sur inscription préalable uniquement.

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00

