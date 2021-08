Oberhergheim Salle multi-activités Haut-Rhin, Oberhergheim Conférence sur le thème du canal Vauban Salle multi-activités Oberhergheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Salle multi-activités, le samedi 18 septembre à 15:00

### La conférence, animée par M. Romain Siry, est intitulée « le canal Vauban, un ouvrage exceptionnel ». Le canal Vauban, de son vrai nom canal de Neuf-Brisach est un canal reliant Ensisheim à Neuf-Brisach dans la plaine d’Alsace. Construit en 1699 par Vauban et Jean-Baptiste de Régemortes pour permettre l’acheminement des pierres extraites des carrières du Schauenberg pour la construction des fortifications de Neuf-Brisach, il arrose les communes de Réguisheim, Meyenheim, Oberentzen, Niederentzen, Biltzheim, Oberhergheim.

Gratuit. Entrée libre.

