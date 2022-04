Conférence sur le thème du bilinguisme Ecole Notre Dame Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

Questembert

Conférence sur le thème du bilinguisme Ecole Notre Dame, 5 avril 2022, Questembert. Conférence sur le thème du bilinguisme

Ecole Notre Dame, le mardi 5 avril à 20:15

Conférence sur le thème du bilinguisme animée par Katell LEON, auteure du livre « Help ! Mon enfant parle breton ». organisée par l’école Notre Dame de Questembert.

gratuit

avec Katell Léon Ecole Notre Dame Questembert Questembert Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:15:00 2022-04-05T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Questembert Autres Lieu Ecole Notre Dame Adresse Questembert Ville Questembert lieuville Ecole Notre Dame Questembert Departement Morbihan

Ecole Notre Dame Questembert Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/questembert/

Conférence sur le thème du bilinguisme Ecole Notre Dame 2022-04-05 was last modified: by Conférence sur le thème du bilinguisme Ecole Notre Dame Ecole Notre Dame 5 avril 2022 Ecole Notre Dame Questembert Questembert

Questembert Morbihan