Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Église de l'Assomption de la Vierge Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Conférence sur le thème de la Première Guerre mondiale dans le Vitryat Église de l’Assomption de la Vierge Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Conférence sur le thème de la Première Guerre mondiale dans le Vitryat Église de l’Assomption de la Vierge, 19 septembre 2021, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Conférence sur le thème de la Première Guerre mondiale dans le Vitryat

Église de l’Assomption de la Vierge, le dimanche 19 septembre à 17:00 Gratuit. Entrée libre.

Assistez à une conférence organisée par les « Amis de l’église de Sainte Marie du Lac » sur le thème de « la Première Guerre mondiale dans le Vitryat ». La conférence est donnée par Sébastien Thomas. Église de l’Assomption de la Vierge Rue de l’église, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Autres Lieu Église de l'Assomption de la Vierge Adresse Rue de l'église, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Ville Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement lieuville Église de l'Assomption de la Vierge Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement