CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE LA PARENTALITÉ – PARENTS, TOUT SIMPLEMENT
École des Trois Cailloux, 14 mars 2023, Resson

L’Ecole des Trois Cailloux a le plaisir d’accueillir Cathy Seiwert, qui animera une conférence douce et chaleureuse sur le thème de la parentalité.

Parents…tout simplement !

Comment rendre nos enfants plus calmes, plus confiants et plus heureux !

Nos vies sont denses, intenses, rapides.

Comment partager, dans ces conditions, un temps de qualité avec nos enfants ?

Cet atelier/conversation nous permettra dans la chaleur de l’échange, d’élaborer des réponses concrètes aux questions qui nous habitent comme parents !

Présentation de Cathy Seiwert :

Cathy est jardinière d’enfants à Strasbourg, spécialiste de la petite enfance et de l’école du dehors. Elle est membre de IASWECE, un organisme international spécialisé dans la petite enfance.

Elle a suivi la formation professionnelle petite enfance : Accompagnement à la parentalité – « Parents tout simplement » qui se base sur le livre « Parents tout simplement », de Kim J.Payne et Lisa M.Ross (ed. aethera).

C’est donc avec passion et bienveillance qu’elle nous partagera son expertise et répondra à nos questions de parents, soucieux d’accompagner nos enfants (à tous les âges !)

Entrée gratuite.

contact@ecole-des-trois-cailloux.fr +33 6 02 31 38 19

Ecole 3 cailloux

