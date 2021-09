Écouen Écouen Ecouen, Val-d'Oise Conférence sur le télégraphe de Chappe Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Conférence sur le télégraphe de Chappe Écouen, 18 septembre 2021, Écouen. Conférence sur le télégraphe de Chappe 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-19 Manoir des Tourelles 1 place de l’Eglise

Écouen Val-d’Oise Écouen Val-d’Oise Île-de-France Conférence passionnante sur la première expérience mondiale du télégraphe aérien à Écouen dans le Manoir des Tourelles. dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de Tourisme Grand Roissy

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Écouen Adresse Manoir des Tourelles 1 place de l'Eglise Ville Écouen lieuville 49.01804#2.37938