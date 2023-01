Conférence sur le Street Art Penmarch, 14 mars 2023, Penmarch .

Conférence sur le Street Art

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

2023-03-14 14:30:00 – 2023-01-12 16:30:00

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen

Penmarch

Finistère

Au hasard de ces voyages, Isabelle Degrave photographie depuis de nombreuses années des œuvres de street art.

Elle présente une trentaine de photos de street art, réalisées à New York, Berlin, Brest, Orléans ou Paris.

« Ce qui me plait aussi dans cette démarche c’est que l’art est dans la rue et donc accessible à tous ! »

Le public pourra découvrir quelques figures majeures du street art, comme Miss Tic, Jef Aérosol ou Monsieur Chat. Un petit focus sera fait sur les collectifs bretons (war !, Paul Bloas, Wen2).

Cet échange sera aussi l’occasion de découvrir les différentes techniques utilisées par les artistes (pochoir/bombe aérosol/collage…)

Le street art aujourd’hui évolue : il est passé de la rue aux grandes galeries. Il est aussi utilisé par les municipalités pour embellir des quartiers en passant commande auprès d’artistes. Ici et là des festivals existent autour de cette expression artistique. Aujourd’hui, dans certaines villes, vous avez des parcours street art ou visite guidée à thème.

La présence de tags, fresques donne aussi souvent la température d’une ville et de ses quartiers ou de la société au sens large.

Pour aller plus loin, j’évoquerai aussi les spots incontournables et les expositions en cours sur le street art.

