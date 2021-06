Landerneau Galerie de Rohan Finistère, Landerneau Conférence sur le street art – Galerie de Rohan, Landerneau Galerie de Rohan Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Conférence sur le street art – Galerie de Rohan, Landerneau Galerie de Rohan, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Landerneau. Conférence sur le street art – Galerie de Rohan, Landerneau

Galerie de Rohan, le vendredi 2 juillet à 18:30

Violaine PONDARD viendra tout vous expliquer sur l’histoire du Street art, comment le mouvement est né, s’est développé et a su répondre aux sollicitations du marché de l’art.

Entrée libre sous réserve des places disponibles (masque demandé)

Conférence par Violaine PONDARD, auteure de de Street art, les Arts urbains en Bretagne, Editions Ouest France Galerie de Rohan place saint thomas, 29800 Landerneau Landerneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T18:30:00 2021-07-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Étiquettes évènement : Autres Lieu Galerie de Rohan Adresse place saint thomas, 29800 Landerneau Ville Landerneau lieuville Galerie de Rohan Landerneau