Conférence sur le sport, la santé, la diététique Médiathèque Armel de Wismes Pornic, vendredi 31 mai 2024.

Conférence sur le sport, la santé, la diététique Médiathèque Armel de Wismes Pornic Loire-Atlantique

La médiathèque Armel de Wismes propose une conférence menée par Théo Vallet.

Venez écouter et échanger avec Théo Vallet, diététicien nutritionniste. Il nous parlera de l’importance des liens entre le sport et la nutrition et de leur impact sur la santé.

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:00:00

fin : 2024-05-31 20:00:00

Médiathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@mediatheque-pornic.fr

L’événement Conférence sur le sport, la santé, la diététique Pornic a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire