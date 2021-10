Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Conférence sur le Saint-Nicolas Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Conférence sur le Saint-Nicolas Kaysersberg Vignoble, 4 décembre 2021, Kaysersberg Vignoble. Conférence sur le Saint-Nicolas 2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04 17:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Petit ou grand, si vous voulez enfin tout savoir sur Saint-Nicolas, c’est le moment où jamais de nous rejoindre pour cette conférence que nous offre Jean-Marie Nick. Il est journaliste honoraire, animateur et conférencier membre de l’Académie d’Alsace des Sciences, Lettres et Arts. Pour petits ou grands, si vous voulez enfin tout savoir sur Saint-Nicolas. +33 6 80 54 96 01 Petit ou grand, si vous voulez enfin tout savoir sur Saint-Nicolas, c’est le moment où jamais de nous rejoindre pour cette conférence que nous offre Jean-Marie Nick. Il est journaliste honoraire, animateur et conférencier membre de l’Académie d’Alsace des Sciences, Lettres et Arts. dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville 48.13502#7.28957