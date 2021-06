Conférence sur le rôle des villes dans les LGBTIQ+phobies Autre lieu, 28 juin 2021-28 juin 2021, Genève.

Au plus proche des populations, les administrations publiques locales sont au cœur de l’action pour la promotion et le respect des droits humains. La Ville de Genève (Service Agenda 21 – Ville durable) saisit l’opportunité de la conférence internationale « Vivre l’égalité et les diversités dans la francophonie : culture, santé, sécurité » qu’elle organise avec Egides – Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités, et l’Université de Genève – Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités, pour proposer une pré-conférence sur les rôles et responsabilités des villes dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion et le respect des droits des personnes LGBTIQ+. **Au programme** Après une introduction générale par le sociologue Arnaud Alessandrin, trois panels de discussion rassembleront successivement des points de vue académiques et militants sur différents enjeux pour les villes dans l’accueil et l’intégration de leurs populations LGBTIQ+, l’expérience de municipalités dans la mise en œuvre de politiques publiques inclusives et enfin des exemples d’échange de bonnes pratiques et de travail au sein de réseaux nationaux et internationaux. [**Programme détaillé ici**](https://live.eventtia.com/fr/egides-geneve2021/Programme/)**.** Evénement gratuit et uniquement retransmis en direct via une plateforme dédiée. Pour obtenir votre lien de participation, merci de vous [inscrire](https://live.eventtia.com/fr/egides-geneve2021/?fbclid=IwAR2yBQHlWRBTCFTaZPz5EYREo1hSh3zDwgcrNnB34fF8BMZ–6IVIwHu53c).

Gratuit

Pré-conférence en ligne pour explorer le rôle et les responsabilités des villes dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion et le respect des droits des personnes LGBTIQ+.

