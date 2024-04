Conférence sur le régime de Vichy et les juifs Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, mercredi 10 avril 2024.

Conférence sur le régime de Vichy et les juifs La MJC propose une conférence avec Tal BRUTTMANN sur « le régime de Vichy et les juifs » dans le studio théâtre de la MJC La Baule. La cité scolaire Grand Air accueille Tal Bruttmann du 8 au 10 … Mercredi 10 avril, 20h00 Place des Salines 44503 La baule escoublac

La MJC propose une conférence avec Tal BRUTTMANN sur « le régime de Vichy et les juifs » dans le studio théâtre de la MJC La Baule.

La cité scolaire Grand Air accueille Tal Bruttmann du 8 au 10 avril 2024. Cet historien, spécialiste de la Shoah et de l’antisémitisme interviendra auprès des collégiens. Cette rencontre nous apparaît comme une opportunité fondamentale et formatrice dans le parcours scolaire et citoyen des élèves. Aussi, la MJC La Baule s’associe à cette initiative et propose en complément aux interventions scolaires cette conférence sur « le régime de Vichy et les juifs ».

Place des Salines 44503 La baule escoublac
02 40 60 37 15
contact@mjclabaule.fr
http://www.mjclabaule.fr

