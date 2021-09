Surgères Place de l'Europe Charente-Maritime, Surgères Conférence sur le rail Place de l’Europe Surgères Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Conférence sur le rail

Place de l'Europe, 18 septembre 2021, Surgères.

Place de l’Europe, le samedi 18 septembre à 10:30 Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire.

Découvrez une conférence en lien avec l’exposition sur le rail et la gare de Surgères, proposée par la Société des Sciences Naturelles et Humaines de Surgères. Place de l’Europe Place de l’Europe, 17700 Surgères Surgères Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

