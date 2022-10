Conférence sur le Puits salé et le sel au Moyen-Age à Lons le Saunier Montmorot Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Montmorot

Conférence sur le Puits salé et le sel au Moyen-Age à Lons le Saunier Montmorot, 15 octobre 2022, Montmorot. Conférence sur le Puits salé et le sel au Moyen-Age à Lons le Saunier

4 impasse des archives Montmorot Jura

2022-10-15 – 2022-10-15 Montmorot

Jura EUR Benoît Chauvin, chercheur au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), spécialiste des cisterciens dans les deux Bourgogne, va animer une conférence organisée par la Société d’émulation du Jura sur le sel au Moyen-Age à Lons le Saunier. Accueil Montmorot

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montmorot Autres Lieu Montmorot Adresse 4 impasse des archives Montmorot Jura Ville Montmorot lieuville Montmorot Departement Jura

Montmorot Montmorot Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorot/

Conférence sur le Puits salé et le sel au Moyen-Age à Lons le Saunier Montmorot 2022-10-15 was last modified: by Conférence sur le Puits salé et le sel au Moyen-Age à Lons le Saunier Montmorot Montmorot 15 octobre 2022 4 impasse des archives Montmorot Jura Jura Montmorot

Montmorot Jura