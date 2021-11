Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube, Brienne-le-Château Conférence sur le peintre Monginot Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

Conférence sur le peintre Monginot Brienne-le-Château, 13 novembre 2021, Brienne-le-Château. Conférence sur le peintre Monginot Brienne-le-Château

2021-11-13 15:00:00 – 2021-11-13 17:00:00

Brienne-le-Château Aube Brienne-le-Château Conférence de Mme Cordebar sur le peintre Monginot +33 3 25 41 07 83 Conférence de Mme Cordebar sur le peintre Monginot Brienne-le-Château

dernière mise à jour : 2021-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-le-Château Autres Lieu Brienne-le-Château Adresse Ville Brienne-le-Château lieuville Brienne-le-Château