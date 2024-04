Conférence sur le peintre Max Ernst Résidence Domitys Les Clés d’Or Orthez, lundi 6 mai 2024.

Conférence sur le peintre Max Ernst Résidence Domitys Les Clés d’Or Orthez Pyrénées-Atlantiques

Avec Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques et professeure d’arts visuels.

Peintre et sculpteur allemand, Max Ernst est un artiste à la fantaisie assumée. Inventeur de plusieurs techniques nouvelles, il est à l’origine d’une peinture onirique et métaphysique.

16h entract’ gourmand 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 16:30:00

fin : 2024-05-06

Résidence Domitys Les Clés d’Or 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence sur le peintre Max Ernst Orthez a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Coeur de Béarn