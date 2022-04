Conférence sur le peintre espagnol Francisco BAJEN par Claude MASSE Salle Jean Jaurès – Route de Carmaux – Mairie de Monestiés 81640, 14 mai 2022 20:00, Monestiés.

Conférence d’une durée approximative d’une heure, avec possibilité d’interraction de la part des participants suite à l’intervention de Claude MASSE.

Conférence de type classique dans un auditorium avec places assises.

Le thème étant la découverte de Francisco BAJEN au travers de sa peinture.

La conférence pourra être suivie par la visite gratuite du musée BAJEN VEGA situé sur la place de la mairie du village. Le parcours pourra se poursuivre par la découverte de la Chapelle Saint Jacques, rue du Barry, fière de son rétable de la fin du 15ème siècle, où se trouvent d’autres oeuvres de Francisco BAJEN sur la thématique départementale de l’enfance.

Monestiés est lové dans une boucle du Cérou. Son patrimoine culturel s’intègre dans un environnement naturel bucolique. Vieilles pierres, demeures anciennes s’harmonisent avec le paysage vert et vallonné.

Depuis 2001, Monestiés est classé parmi les plus beaux villages de France et l’on apprécie de se balader à travers ses ruelles pittoresques à la rencontre des vestiges du passé : anciennes fortifications, pont de Candèze, fontaine du Griffoul, maisons à colombages et autres architectures remarquables… N’oubliez pas de découvrir les tableaux du musée Bajén-Vega, et d’admirer le groupe statuaire du château de Combefa à la Chapelle St Jacques, joyau de la cité.

Places de parking en libre accès tout autour du village.

https://www.monesties.fr/

Monestiés 81640 81640 Monestiés Occitanie