Conférence d’une durée approximative d’une heure, avec possibilité d’interraction de la part des participants suite à l’intervention de Claude MASSE. Conférence de type classique dans un auditorium avec places assises. Le thème étant la découverte de Francisco BAJEN au travers de sa peinture. La conférence pourra être suivie par la visite gratuite du musée BAJEN VEGA situé sur la place de la mairie du village. Le parcours pourra se poursuivre par la découverte de la Chapelle Saint Jacques, rue du Barry, fière de son rétable de la fin du 15ème siècle, où se trouvent d’autres oeuvres de Francisco BAJEN sur la thématique départementale de l’enfance.

