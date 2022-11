CONFERENCE SUR LE PATRIMOINE MEDIEVAL DE SAUBRIGUES Saubrigues Saubrigues Catégories d’évènement: Landes

Saubrigues

CONFERENCE SUR LE PATRIMOINE MEDIEVAL DE SAUBRIGUES Saubrigues, 25 novembre 2022, Saubrigues. CONFERENCE SUR LE PATRIMOINE MEDIEVAL DE SAUBRIGUES

Place du village Scène départementale de la Mamisèle Saubrigues Landes Scène départementale de la Mamisèle Place du village

2022-11-25 21:00:00 – 2022-11-25 23:30:00

Scène départementale de la Mamisèle Place du village

Saubrigues

Landes Saubrigues EUR 5 5 Seront principalement développés les thèmes suivants par les conférenciers de « Mémoires d’Ici » :

– Les quatre mottes castrales de Saubrigues (XIème – XIIème siècle)

– Les 21 modillons romans de l’église de Saubrigues (XIIème siècle)

Merci pour votre intérêt historique, patrimonial, local ! Vous désirez découvrir l’aspect médiéval caché d’un petit village landais de la côte sud ?

Venez à Saubrigues le vendredi 25 novembre à 21 h 00, nous plongerons dans le XIIème siècle. ASSOCIATION « MEMOIRES D’ICI » Mémoires d’Ici

Scène départementale de la Mamisèle Place du village Saubrigues

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saubrigues Autres Lieu Saubrigues Adresse Saubrigues Landes Scène départementale de la Mamisèle Place du village Ville Saubrigues lieuville Scène départementale de la Mamisèle Place du village Saubrigues Departement Landes

Saubrigues Saubrigues Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saubrigues/

CONFERENCE SUR LE PATRIMOINE MEDIEVAL DE SAUBRIGUES Saubrigues 2022-11-25 was last modified: by CONFERENCE SUR LE PATRIMOINE MEDIEVAL DE SAUBRIGUES Saubrigues Saubrigues 25 novembre 2022 Landes Place du village Scène départementale de la Mamisèle Saubrigues Landes Saubrigues

Saubrigues Landes