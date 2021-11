Conférence sur le « patrimoine chanté » de gens de mer du quartier maritime de Fécamp Fécamp, 26 novembre 2021, Fécamp.

Conférence sur le « patrimoine chanté » de gens de mer du quartier maritime de Fécamp Auditorium du Musée des Pêcheries 3 Quai Capitaine Jean Recher Fécamp

2021-11-26 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-26 17:30:00 17:30:00 Auditorium du Musée des Pêcheries 3 Quai Capitaine Jean Recher

Fécamp Seine-Maritime

Par Michel Colleu, Pascal Servain et leurs complices (avec chants et vidéos)

Des chants qui reflètent de l’évolution des conditions de vie des gens de mer, une histoire maritime ancienne et une culture orale populaire bien ancrée.

+33 2 35 28 31 99

