Cinéma le Loft, le jeudi 7 octobre à 18:30

Les experts de la banque de France vous présentent leur analyse des grandes tendances de l’économioe dans le Monde, en France ainsi qu’en Nouvelle-Aquitaine autour d’une conférence et d’une séance de questions-réponses : * Croissance, * Données macro en France * Tendances en Nouvelle-Aquitaine et par secteur d’activité * mais aussi les dispositifs de sortie de crise pour assurer votre rentabilité

A destination des acteurs économiques du territoire, sur réservation

La Banque de France a analysé les chiffres de l’économie mondiale et nationale pour vous permettre d’anticiper cette nouvelle année. Cinéma le Loft 5 Allée du Châtelet, 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2021-10-07T18:30:00 2021-10-07T20:30:00

