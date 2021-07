Conférence sur le panorama de la bataille de Champigny par François Robichon, professeur d’histoire de l’art à l’université de Lille-III. Hôtel de Malestroit, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bry-sur-Marne.

Conférence sur le panorama de la bataille de Champigny par François Robichon, professeur d’histoire de l’art à l’université de Lille-III.

Hôtel de Malestroit, le samedi 18 septembre à 16:00

Historien de l’art et spécialiste d’iconographie historique et militaire, François Robichon présentera le célèbre panorama de la bataille Champigny. Peinte en 1882 par Edouard Detaille et Alphonse de Neuville, cette œuvre exceptionnelle et monumentale est aujourd’hui fragmentée et dispersée dans diverses collections publiques et privées.

Sur inscription, gratuit

Hôtel de Malestroit 2 Grande Rue Charles de Gaulle 94360 Bry-sur-Marne



