Agen Campus Numérique 47 Agen, Lot-et-Garonne Conférence sur le numérique durable Campus Numérique 47 Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Conférence sur le numérique durable Campus Numérique 47, 2 décembre 2021, Agen. Conférence sur le numérique durable

Campus Numérique 47, le jeudi 2 décembre à 10:30

Une conférence exclusive pour les étudiants du Campus Numérique 47 à Agen. ### Fermé au public.

Fermé au public.

Un événement privé pour les étudiants du Campus Numérique 47 Campus Numérique 47 156 Avenue Jean Jaurès, Agen Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T10:30:00 2021-12-02T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Campus Numérique 47 Adresse 156 Avenue Jean Jaurès, Agen Ville Agen lieuville Campus Numérique 47 Agen