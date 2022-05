CONFÉRENCE SUR LE MONDE INVISIBLE ET LA MÉDIUMNITÉ Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne

Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne 29 EUR C’est avec grand plaisir que nous accueillons pour notre prochaine soirée paranormale Betty Kelbel, médium. Betty nous a été chaudement recommandée et a bien volontiers accepté notre invitation au Manoir. nVoici ce qu’elle vous propose pour cette soirée qui s’annonce être pleine d’échanges : Conférence sur le monde invisible et la médiumnité : nQuand les morts parlent aux vivants. ¿ Nous avons tous déjà perdu un être cher que nous avons chéri dans ce monde. Mais nous le savons tous, arrive un moment où notre corps s’éteint. Notre âme continue ncependant à vivre afin de reprendre de la vitalité et nous guérir de nos blessures humaines. nPour les vivants, ce n’est pas l’âme qui souffre mais plutôt la personnalité que nous sommes nqui avons tellement besoin de nous consoler ou de nous rassurer sur l’absence de celui ou ncelle qui est, comme on le dit souvent parti bien trop tôt ». A travers cette conférence débat, où vous pourrez me poser toutes les questions qui vous nseront importantes, je vous transmettrai à travers toute mon expérience de médium, les nmessages les plus justes qui soient pour vous. Je vous invite à venir me découvrir, ce vendredi 3 juin 2022 dans un lieu tout à fait propice nà cette rencontre. Betty Kelbel +33 6 87 99 19 92 https://www.lemanoirmaudit.com/soir%C3%A9es-paranormal Le Manoir Maudit

