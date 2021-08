Budelière Salle polyvalente Budelière, Creuse Conférence sur le modèle en réduction du viaduc de la Tardes, par Michèle Parouty et organisé par l’association CAP Chambon Salle polyvalente Budelière Catégories d’évènement: Budelière

Salle polyvalente, le samedi 18 septembre à 15:00

### La commande et la construction de ce modèle en réduction seront envisagées au travers d’un diaporama qui relatera aussi les vicissitudes de cet objet patrimonial. À l’Exposition universelle de Paris en 1889, le modèle en réduction du viaduc de la Tardes fut un des quelques ouvrages d’art ferroviaires exceptionnels présentés sous forme de maquettes par le Ministère des travaux publics. Cela contribua à faire connaître la nouvelle ligne de chemin de fer Montluçon-Eygurande ainsi qu’à développer la notoriété de l’entreprise de construction de Gustave Eiffel qui réalisa ce viaduc.

Gratuit. Entrée libre.

Salle polyvalente Rue Pont la Guise, 23170 Budelière Budelière Creuse

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

