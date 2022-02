Conférence sur le mariage et la famille dans les situations complexes. Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence sur le mariage et la famille dans les situations complexes. Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou, 14 février 2022, Paris. Conférence sur le mariage et la famille dans les situations complexes.

Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou, le lundi 14 février à 20:30

par le Père Gérard Berliet (prêtre du diocèse de Dijon) et Bénédicte Lucereau (conseillère conjugale et thérapeute de couples et de familles au Cabinet Mots Croisés à Paris) Dans le cadre de l’année de la famille : L’Église et les fidèles divorcés engagés dans une nouvelle union : Quel accompagnement ? Quels chemins de vie chrétienne ? Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou 92 rue Saint-Dominique, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T20:30:00 2022-02-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou Adresse 92 rue Saint-Dominique, 75007 Paris Ville Paris lieuville Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou Paris Departement Paris

Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence sur le mariage et la famille dans les situations complexes. Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou 2022-02-14 was last modified: by Conférence sur le mariage et la famille dans les situations complexes. Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou 14 février 2022 Paris Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou Paris

Paris Paris