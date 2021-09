La Rochelle La Résidence des Indes Charente-Maritime, La Rochelle Conférence sur le libertinage au XVIIIe siècle La Résidence des Indes La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le dimanche 19 septembre à 16:30

### Assistez à une conférence sur le libertinage du XVIIIe siècle après le dévoilement d’un espace XVIIIe siècle restauré ! Inauguration d’un espace XVIIIe siècle restauré, dédié à Choderlos de Laclos, auteur des « Liaisons dangereuses » écrites à la Rochelle en 1782 et décoré de peinture libertines françaises et d’estampes japonaises du XVIIIe siècle, ainsi que de miniatures et de sculptures érotiques indiennes. Ces dernières ont été le coeur de l’exposition sur le « Kama Sutra » à la Pinacothèque de Paris en 2014-15. Une conférence sur le libertinage au XVIIIe siècle sera ensuite présentée dans le grand salon d’époque de la Résidence des Indes, par Michel Sabatier, le conservateur du Musée.

15€ pour un maximum de 15 participants. Réservation obligatoire.

La Résidence des Indes 4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

