Chantepie Maison pour tous Chantepie, Ille-et-Vilaine Conférence sur le harcèlement scolaire Maison pour tous Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Conférence sur le harcèlement scolaire Maison pour tous, 16 novembre 2021, Chantepie. Conférence sur le harcèlement scolaire

Maison pour tous, le mardi 16 novembre à 20:00

Dans le cadre du CLSPD ( Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance), Chantepie organise une conférence sur le thème du harcèlement scolaire : comment le détecter ? Que dire ? Que faire ? Une conférence animée par Jean-Pierre Bellon. ### **Infos pratiques** * Mardi 16 novembre – 20h/22h * Maison pour tous * Gratuit * Inscription conseillée à [[prevel.charlotte@ville-chantepie.fr](mailto:prevel.charlotte@ville-chantepie.fr)](mailto:prevel.charlotte@ville-chantepie.fr)

Gratuit – inscription conseillée

Comment le détecter ? Que dire ? Que faire ? Maison pour tous maison pour tous Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison pour tous Adresse maison pour tous Chantepie Ville Chantepie lieuville Maison pour tous Chantepie