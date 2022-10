CONFÉRENCE SUR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ENFANTS / ADULTES

CONFÉRENCE SUR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ENFANTS / ADULTES, 14 janvier 2023, . CONFÉRENCE SUR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ENFANTS / ADULTES



2023-01-14 13:00:00 13:00:00 – 2023-01-14 17:30:00 17:30:00 Dès 13:00 Début de la CONFERENCE POUR ENFANTS SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE

Toutes les 20 minutes, je reçois un groupe de 8 enfants maximum

FIN DE JOURNEE CONFERENCE HARCELEMENT SCOLAIRE POUR ADULES

Ouvert à tous à toutes et gratuit.

Merci d’inscrire les enfants pour organisation des groupes. Dès 13:00 Début de la CONFERENCE POUR ENFANTS SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE

Toutes les 20 minutes, je reçois un groupe de 8 enfants maximum

FIN DE JOURNEE CONFERENCE HARCELEMENT SCOLAIRE POUR ADULES

Ouvert à tous à toutes et gratuit.

Merci d’inscrire les enfants pour organisation des groupes. pixabay dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville