Eu Seine-Maritime Eu Conférence animée par Cédric Virmontois, originaire de Eu et ingénieur au Centre National d’Etudes Spaciales (CNES) à Toulouse.

Il a récemment pris part au développement d’une caméra équipant SuperCam, l’un des instruments scientifiques du rover de la mission Perseverance. La conférence sera suivie d’échanges puis d’un pot de l’amitié. Conférence animée par Cédric Virmontois, originaire de Eu et ingénieur au Centre National d’Etudes Spaciales (CNES) à Toulouse.

