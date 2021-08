Novalaise Base départementale d'aviron du lac d'Aiguebelette NOVALAISE, Savoie Conférence sur le classement UNESCO des sites palafittiques Base départementale d’aviron du lac d’Aiguebelette Novalaise Catégories d’évènement: NOVALAISE

Base départementale d’aviron du lac d’Aiguebelette, le samedi 18 septembre à 14:30 Entrée libre.

Fanny Granier, ingénieure à la DRAC, propose une conférence grand public sur le classement UNESCO et les problématiques de conservation et de protection des sites d’Aiguebelette. Base départementale d’aviron du lac d’Aiguebelette route des plages, 73470 Novalaise Novalaise Savoie

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

